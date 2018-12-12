В Украине появится электронная акцизная марка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Государственная фискальная служба (ГФС) планирует в ближайшей перспективе внедрить в Украине автоматизированную систему контроля за оборотом подакцизных товаров "Электронная акцизная марка", которая должна способствовать усилению контроля за такими товарами и исключить их теневой оборот. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС, передает УНН.
Кроме того, в планах руководства ГФС - полноценно запустить к 2020 году электронный аудит, "что позволит проявлять большую часть рисков еще до проведения проверки налогоплательщиков, а также значительно ускорит и упростит процедуры анализа данных".
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Пресс-служба ГФС также сообщила о том, что за год Украина вошла в ТОП-10 стран, использующих электронный кабинет плательщика.
Напомним, как писал УНН, эксперты довольно скептически оценивают инициативу налоговиков по внедрению "Электронной акцизной марки".
В частности, специалисты отмечают, что электронная акцизная марка не сможет защитить потребителя от суррогата.