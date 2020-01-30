Дубилет планирует запустить пилотный проект "Электронной акцизной марки"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января УНН. Пилотный проект по частичной цифровизации акцизных марок в Украине могут запустить уже через несколько месяцев. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в эфире Радио НВ, сообщает корреспондент УНН.
Так, Дубилет рассказал, что 50% алкогольного рынка находится в тени, что опасно, в первую очередь, для здоровья людей.
"Алкоголь продается часто поддельный, не уплачиваются налоги. Проблема заключается в том, что многие украинцы травятся, а также умирают, а с другой - государство не получает налоги, и они не идут в госбюджет, не идут на дороги. Наша задача сделать этот рынок "белым", - рассказал министр.
Он отметил, что одним из методов борьбы с этим явлением являются электронные акцизные марки.
"Мы нашли решение как это сделать быстро, сделать почти бесплатно. Мы надеемся, что мы сможем запустить пилот ("Электронной акцизной марки" - ред.) в течение нескольких месяцев ", - рассказал Дубилет.
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Для реализации пилота, по его мнению, удалось найти "элегантное решение", чтобы не использовать много средств, как со стороны госбюджета, так и со стороны бизнеса.
"Потому что все проекты, что ранее обсуждались - предусматривали какие-то бешеные деньги, какие-то сумасшедшие бюджеты уже были потрачены, ничего не было запущено. Реально тратились десятки млн грн по отдельным направлениям", - сообщил министр.
Он также добавил, что алкогольный бизнес отреагировал на этот проект очень положительно, ведь это не предполагает инвестиций с их стороны.
Как ранее сообщал УНН, Государственная фискальная служба (ГФС) планирует в ближайшей перспективе внедрить в Украине автоматизированную систему контроля за оборотом подакцизных товаров "Электронная акцизная марка", которая должна способствовать усилению контроля за такими товарами и исключить их теневой оборот.