У Кабміні розробили план боротьби з нелегальним алкоголем

"Зараз в Україні до 50% алкоголю продається "в чорну". Це велика проблема. З одного боку, це загроза здоров'ю українців. З іншого — колосальні збитки для бюджету (5-10 млрд грн на рік) та розсадник корупції", - написав Дубілет.

За його словами, в уряді знайшли рішення, яке дозволить вирішити питання з нелегальним алкоголем.

"Ідея проста. Ми будемо наносити на звичайні акцизні марки штрих-код, який зчитується стандартними для магазинів пристроями. Інформацію про ці штрих-коди не потрібно буде передавати в окрему систему, а лише "пікати" у касовий чек, як звичайний товар", - зазначив Дубілет.

Також, Дубілет наголосив, що ця система не вимагатиме від бізнесу нового обладнання. А державі не потрібно буде створювати окрему ІТ-систему, а буде достатньо правильно працювати з інформацією, яка передається в касові чеки.

"Таким чином, у нас досить швидко може запрацювати система, яка "активує" і "деактивує" акцизні марки", - додав Дубілет.

Окрім того, Дубілет розповів, що це дозволить створити простий мобільний додаток (або чат-бот), яким податківці та громадяни зможуть сканувати акцизні марки і перевіряти їх достовірність. Втім, навіть без цього додатка система призведе до скорочення "чорного ринку".

Нагадаємо, у Кабміні вигадали, як "вбити" паперовий документообіг від військкоматів для українського бізнесу.