В Кабмине разработали план борьбы с нелегальным алкоголем

"Сейчас в Украине до 50% алкоголя продается "в черную". Это большая проблема. С одной стороны, это угроза здоровью украинцев. С другой - колоссальные убытки для бюджета (5-10 млрд грн в год) и рассадник коррупции", - написал Дубилет.

По его словам, в правительстве нашли решение, которое позволит решить вопрос с нелегальным алкоголем.

"Идея проста. Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар", - отметил Дубилет.

Также, Дубилет отметил, что эта система не будет требовать от бизнеса нового оборудования. А государству не нужно будет создавать отдельную ИТ-систему, а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки.

"Таким образом, у нас достаточно быстро может заработать система, которая "активирует" и "деактивирует" акцизные марки", - добавил Дубилет.

Кроме того, Дубилет рассказал, что это позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Впрочем, даже без этого приложения система приведет к сокращению "черного рынка".

Напомним, в Кабмине придумали, как "убить" бумажный документооборот от военкоматов для украинского бизнеса.