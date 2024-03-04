ДТП зі смертю нацгвардійця: суд залишив під вартою Тандира до 12 квітня
Київ • УНН
Апеляційний суд Києва залишив під вартою до 12 квітня суддю Олексія Тандира, якого звинувачують у вбивстві нацгвардійця в результаті ДТП у стані алкогольного сп'яніння.
Київський апеляційний суд залишив під вартою суддю Олексію Тандиру, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП, внаслідок чого загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко, передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Як зазначається, сторона захисту вимагала змінити запобіжний захід на домашній арешт. Водночас, суд апеляційної інстанції погодився із доводами прокурора та залишив рішення суду першої інстанції без змін.
Тандир перебуватиме під вартою до 12 квітня 2024 року.
Доповнення
У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.
Київська міська прокуратура повідомляла УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).
Вища рада правосуддя на засіданні 27 травня задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту на два місяці.
Сам суддя заявляє, що не був п’яним, а після ДТП перебував у шоковому стані.
13 лютого Святошинський районний суд Києва продовжив до 12 квітня арешт судді Олексію Тандиру.