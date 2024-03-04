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ДТП со смертью нацгвардейца: суд оставил под стражей Тандыра до 12 апреля

ДТП со смертью нацгвардейца: суд оставил под стражей Тандыра до 12 апреля

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 15:00  •  1865 просмотра

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Апелляционный суд Киева оставил под стражей до 12 апреля судью Алексея Тандыра, которого обвиняют в убийстве нацгвардейца в результате ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей судью Алексея Тандыру, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, в результате чего погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора. 

Детали 

Как отмечается, сторона защиты требовала изменить меру пресечения на домашний арест. В то же время, суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Тандыр будет находиться под стражей до 12 апреля 2024 года.

Дополнение

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщала УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Высший совет правосудия на заседании  27 мая удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу на два месяца.

Сам судья заявляет, что не был пьян, а после ДТП находился в шоковом состоянии.

13 февраля Святошинский районный суд Киева продлил до 12 апреля арест судьи Алексею Тандыру. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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