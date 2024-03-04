ДТП со смертью нацгвардейца: суд оставил под стражей Тандыра до 12 апреля
Киев • УНН
Апелляционный суд Киева оставил под стражей до 12 апреля судью Алексея Тандыра, которого обвиняют в убийстве нацгвардейца в результате ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Киевский апелляционный суд оставил под стражей судью Алексея Тандыру, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, в результате чего погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Как отмечается, сторона защиты требовала изменить меру пресечения на домашний арест. В то же время, суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и оставил решение суда первой инстанции без изменений.
Тандыр будет находиться под стражей до 12 апреля 2024 года.
Дополнение
В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Киевская городская прокуратура сообщала УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).
Высший совет правосудия на заседании 27 мая удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу на два месяца.
Сам судья заявляет, что не был пьян, а после ДТП находился в шоковом состоянии.
13 февраля Святошинский районный суд Киева продлил до 12 апреля арест судьи Алексею Тандыру.
ДТП со смертью нацгвардейца: суд оставил под стражей Тандыра до 12 апреля
Апелляционный суд Киева оставил под стражей до 12 апреля судью Алексея Тандыра, которого обвиняют в убийстве нацгвардейца в результате ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
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