ДТП со смертью нацгвардейца: суд оставил под стражей Тандыра до 12 апреля

Киевский апелляционный суд оставил под стражей судью Алексея Тандыру, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, в результате чего погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как отмечается, сторона защиты требовала изменить меру пресечения на домашний арест. В то же время, суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Тандыр будет находиться под стражей до 12 апреля 2024 года.

Дополнение

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщала УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Высший совет правосудия на заседании 27 мая удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу на два месяца.

Сам судья заявляет, что не был пьян, а после ДТП находился в шоковом состоянии.

13 февраля Святошинский районный суд Киева продлил до 12 апреля арест судьи Алексею Тандыру.