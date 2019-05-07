ДТП з туристами на Прикарпатті: підприємцю погодили підозру

"Сьогодні ввечері прокурор погодив підозру (у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 287 "Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації" КК України, підприємцю, який надавав послуги рафтинг-турів – ред.), та поїхали її вручати", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, прокуратура буде вимагати для підприємця та водія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У відомстві додали, що відповідне клопотання вже в суді, але розглядатимуть його завтра в Івано-Франківському міському суді. Точного часу наразі не відомо.

Як повідомляв УНН, водію вже повідомлено про підозру за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині, а саме у селі Красник Верховинського району, вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м.

Внаслідок ДТП троє осіб загинули на місці: 23-річна і 28-річна громадянки Білорусі і 29-річний громадянин Білорусі. Ще 9 осіб віком від 21-го і до 49-ть років проходять медичне обстеження у Верховинській лікарні з різними травмами.