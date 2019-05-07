ДТП з туристами на Прикарпатті: затримано підприємця, який надавав послуги для рафтингу

"Підприємця, який надавав послуги туристам, в які входило доставлення до місця призначення та сплав по гірській річці, затримано в порядку ст. 208 КК України і вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ст. 287 КК України. Вона передбачає кримінальну відповідальність за випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації", - сказали в прес-службі.

Також затримано водія. Йому вже повідомлено про підозру за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України і вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині, а саме у селі Красник Верховинського району, вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м.

Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП троє осіб загинули на місці: 23-річна і 28-річна громадянки Білорусі і 29-річний громадянин Білорусі. Ще 9 осіб віком від 21-го і до 49-ть років проходять медичне обстеження у Верховинській лікарні з різними травмами.