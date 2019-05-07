ДТП с туристами на Прикарпатье: задержан предприниматель, который предоставлял услуги для рафтинга
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Задержан предприниматель, который предоставлял услуги туристам, которые вчера в частном автомобиле ГАЗ-66 упали в реку на Прикарпатье. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
"Предприниматель, который предоставлял услуги туристам, в которые входила доставка к месту назначения и сплав по горной реке, задержан в порядке ст. 208 УК Украины и решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ст. 287 УК Украины. Она предусматривает уголовную ответственность за выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации", - сказали в пресс-службе.
Также задержан водитель. Ему уже сообщено о подозрении по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Ивано-Франковской области, а именно в селе Красник Верховинского района, грузовой автомобиль, перевозивший туристов, перевернулся в реку Черный Черемош с высоты около 40 м.
Как сообщал УНН, в результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси. Еще 9 человек в возрасте от 21-го до 49-ти лет проходят медицинское обследование в Верховинскую больницу с различными травмами.