ДТП с туристами на Прикарпатье: предпринимателю согласовали подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Прокурор согласовал подозрение предпринимателю, который предоставлял услуги рафтинг-туров туристам, которые на грузовике "ГАЗ-66" упали в реку в Ивано-Франковской области. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
"Сегодня вечером прокурор согласовал подозрение (в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 287 "Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации" УК Украины, предпринимателю, который предоставлял услуги рафтинг-туров - ред.), и поехали ее вручать", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура будет требовать для предпринимателя и водителя меру пресечения в виде содержания под стражей. В ведомстве добавили, что соответствующее ходатайство уже в суде, но рассматривать его будут завтра в Ивано-Франковском городском суде. Точного времени пока не известно.
Как сообщал УНН, водителю уже сообщено о подозрении по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, в Ивано-Франковской, а именно в селе Красник Верховинского района, грузовой автомобиль, перевозивший туристов, перевернулся в реку Черный Черемош с высоты около 40 м.
В результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси. Еще 9 человек в возрасте от 21-го до 49-ти лет проходят медицинское обследование в Верховинский больницу с различными травмами.