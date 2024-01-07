ДТП з потерпілими на Львівщині: на трасі Київ — Чоп організовано реверсний рух
Київ • УНН
Аварія сталася на трасі Київ-Чоп, обійшлося без жертв; організовано реверсний рух. Поліція реагує на ситуацію, об'їзд було організовано.
На автодорозі Київ — Чоп біля села Дідилів на Львівщині сталося ДТП з потерпілими. Про це повідомила поліція Львівської області та зауважила, що організовано реверсний рух, передає УНН.
На автодорозі Київ — Чоп біля села Дідилів у напрямку столиці відбулося зіткнення двох автомобілів. На жаль, із потерпілими
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На місці працюють усі необхідні служби. Спочатку рух було перекрито повністю, а правоохоронці скеровували рух об’їзними шляхами. Проте невдовзі з’явилося повідомлення про те, що організовано реверсний рух.
В поліції просять враховувати це під час планування маршруту.
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