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ДТП з потерпілими на Львівщині: на трасі Київ — Чоп організовано реверсний рух

ДТП з потерпілими на Львівщині: на трасі Київ — Чоп організовано реверсний рух

Київ • УНН

 • 35037 перегляди

Аварія сталася на трасі Київ-Чоп, обійшлося без жертв; організовано реверсний рух. Поліція реагує на ситуацію, об'їзд було організовано.

На автодорозі Київ — Чоп біля села Дідилів на Львівщині сталося ДТП з потерпілими. Про це повідомила поліція Львівської області та зауважила, що організовано реверсний рух, передає УНН.

На автодорозі Київ — Чоп біля села Дідилів у напрямку столиці відбулося зіткнення двох автомобілів. На жаль, із потерпілими

- йдеться в повідомленні.

Деталі

На місці працюють усі необхідні служби. Спочатку рух було перекрито повністю, а правоохоронці скеровували рух об’їзними шляхами. Проте невдовзі з’явилося повідомлення про те, що організовано реверсний рух.

В поліції просять враховувати це під час планування маршруту.

Нагадаємо

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Ганна Оніщенко

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