ДТП с пострадавшими на Львовщине: на трассе Киев - Чоп организовано реверсное движение

На автодороге Киев - Чоп, возле села Дидилов на Львовщине произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщила полиция Львовской области и отметила, что организовано реверсное движение, передает УНН.

На автодороге Киев - Чоп возле села Дидилов в направлении столицы произошло столкновение двух автомобилей. К сожалению, с пострадавшими - говорится в сообщении.

Детали

На месте работают все необходимые службы. Сначала движение было перекрыто полностью, а правоохранители направляли движение по объездным путям. Однако вскоре появилось сообщение о том, что организовано реверсное движение.

В полиции просят учитывать это при планировании маршрута.

Напомним,

3 января на трассе Киев-Чоп в Житомирской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

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