ДТП с пострадавшими на Львовщине: на трассе Киев - Чоп организовано реверсное движение

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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
  •  77254 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

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Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  169215 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

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Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  206371 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  182786 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  176582 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  149071 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  301235 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  182012 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  317302 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  171123 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  191025 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

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Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  203609 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

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И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  206950 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

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Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  205132 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  192687 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

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Новости по теме

ДТП с пострадавшими на Львовщине: на трассе Киев - Чоп организовано реверсное движение

Авария произошла на трассе Киев-Чоп, обошлось без жертв; организовано реверсное движение. Полиция реагирует на ситуацию, объезд был организован.

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ДТП с пострадавшими на Львовщине: на трассе Киев - Чоп организовано реверсное движение

Япония выделила Украине 37 млн долларов на системы обнаружения БПЛА

Япония пообещала выделить $37 млн на систему обнаружения БПЛА для поддержки Украины, а также дополнительную помощь в энергетическом оборудовании.

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Япония выделила Украине 37 млн долларов на системы обнаружения БПЛА

Над военными полигонами Бундесвера, где тренируются украинцы, обнаружены летающие объекты: существует вероятность, что это разведка рф

Над немецкими военными полигонами, где тренируются украинские войска, часто замечают беспилотники, которыми, как подозревают, управляют российские разведчики; Германия пока не подтвердила эти подозрения.

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Над военными полигонами Бундесвера, где тренируются украинцы, обнаружены летающие объекты: существует вероятность, что это разведка рф

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Курс может не быть стабильным, но Нацбанк сгладит опасные колебания - глава НБУ

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В Херсоне украинские военные уничтожили российский центр управления беспилотниками, катер и зенитную установку, по сообщению оперативного командования "Юг", потери противника составили 8 человек.

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Визит главы МИД Японии в Киев: Япония пообещала продолжать поддержку Украины

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Визит главы МИД Японии в Киев: Япония пообещала продолжать поддержку Украины

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

В Киеве поезд смертельно сбил 20-летнего парня, который сидел на путях; ведется расследование.

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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Британская разведка: росгвардия наращивает ресурсы из-за потрясений внутренней безопасности рф

Британская разведка сообщает, что Росгвардия усиливает свои силы из-за нестабильности внутренней безопасности России, привлекая опытные подразделения, такие как ЧВК "Вагнера".

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Британская разведка: росгвардия наращивает ресурсы из-за потрясений внутренней безопасности рф