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ДТП з курсантками у Києві: суд дав шанс майору вийти під заставу

Київ • УНН

 • 10696 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою ще на 60 днів майора Української військово-медичної академії Володимира Холодного, який п’яним наїхав на трьох курсанток, але визначив альтернативу застави у розмірі 168 тис. грн. Про це журналісту УНН повідомив адвокат обвинуваченого Олександр Навродський.

ДТП з курсантками у Києві: суд дав шанс майору вийти під заставу

На запитання, чи суд залишив під вартою Володимира Холодного ще на 60 діб із можливістю вийти на волю під заставу у розмірі 168 тис. грн, Навродський відповів: “Так”.

Нагадаємо, курсантки Української військово-медичної академії, які постраждали внаслідок наїзду майора ЗСУ Володимира Холодного, відмовились від компенсації.

Як повідомляв УНН, 26 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив під варту майора медичної служби, підозрюваного у вчиненні ДТП, внаслідок якої постраждали курсантки військової медичної академії.

Нагадаємо, столична поліція почала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якому постраждали три курсантки. Водій, який скоїв наїзд на студенток, знаходився в нетверезому стані.

Як повідомляв УНН, в Українській військово-медичній академії сталося ДТП, трьох слухачів-офіцерів медичної служби було травмовано.

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