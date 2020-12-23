ДТП з курсантками у Києві: суд дав шанс майору вийти під заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою ще на 60 днів майора Української військово-медичної академії Володимира Холодного, який п’яним наїхав на трьох курсанток, але визначив альтернативу застави у розмірі 168 тис. грн. Про це журналісту УНН повідомив адвокат обвинуваченого Олександр Навродський.
На запитання, чи суд залишив під вартою Володимира Холодного ще на 60 діб із можливістю вийти на волю під заставу у розмірі 168 тис. грн, Навродський відповів: “Так”.
Нагадаємо, курсантки Української військово-медичної академії, які постраждали внаслідок наїзду майора ЗСУ Володимира Холодного, відмовились від компенсації.
Як повідомляв УНН, 26 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив під варту майора медичної служби, підозрюваного у вчиненні ДТП, внаслідок якої постраждали курсантки військової медичної академії.
Нагадаємо, столична поліція почала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якому постраждали три курсантки. Водій, який скоїв наїзд на студенток, знаходився в нетверезому стані.
Як повідомляв УНН, в Українській військово-медичній академії сталося ДТП, трьох слухачів-офіцерів медичної служби було травмовано.