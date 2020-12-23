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ДТП с курсантками в Киеве: суд дал шанс майору выйти под залог

Киев • УНН

 • 10696 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей еще на 60 дней майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного, который пьяным наехал на троих курсанток, но определил альтернативу залога в размере 168 тыс. грн. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат обвиняемого Александр Навродский.

ДТП с курсантками в Киеве: суд дал шанс майору выйти под залог

На вопрос, действительно ли суд оставил под стражей Владимира Холодного еще на 60 суток с возможностью выйти на свободу под залог в размере 168 тыс. грн, Навродский ответил: "Да".

Напомним, курсантки Украинской военно-медицинской академии, которые пострадали в результате наезда майора ВСУ Владимира Холодного, отказались от компенсации.

Как сообщал УНН, 26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу майора медицинской службы, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии.

Напомним, столичная полиция начала уголовное производство по факту ДТП, в котором пострадали три курсантки. Водитель, совершивший наезд на студенток, находился в нетрезвом состоянии.

Как сообщал УНН, в Украинской военно-медицинской академии произошло ДТП, трех слушателей-офицеров медицинской службы были травмированы.

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