ДТП с курсантками в Киеве: суд дал шанс майору выйти под залог
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей еще на 60 дней майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного, который пьяным наехал на троих курсанток, но определил альтернативу залога в размере 168 тыс. грн. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат обвиняемого Александр Навродский.
На вопрос, действительно ли суд оставил под стражей Владимира Холодного еще на 60 суток с возможностью выйти на свободу под залог в размере 168 тыс. грн, Навродский ответил: "Да".
Напомним, курсантки Украинской военно-медицинской академии, которые пострадали в результате наезда майора ВСУ Владимира Холодного, отказались от компенсации.
Как сообщал УНН, 26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу майора медицинской службы, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии.
Напомним, столичная полиция начала уголовное производство по факту ДТП, в котором пострадали три курсантки. Водитель, совершивший наезд на студенток, находился в нетрезвом состоянии.
Как сообщал УНН, в Украинской военно-медицинской академии произошло ДТП, трех слушателей-офицеров медицинской службы были травмированы.