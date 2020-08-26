ДТП з курсантками у Києві: ситуація взята на контроль Омбудсмена

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 151144 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 105255 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 98090 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 106186 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 126436 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137762 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221556 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216104 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186617 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176199 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
3.6м/с
74%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50664 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47659 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 154171 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29469 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45666 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 151137 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 154303 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 278329 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 302365 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 385273 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45751 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29554 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47756 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50757 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126303 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

ДТП з курсантками у Києві: ситуація взята на контроль Омбудсмена

Київ • УНН

 • 12585 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини взяла на контроль ситуацію із дотриманням прав курсанток Української військово-медичної академії, які постраждали 25 серпня під час дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмена України.

ДТП з курсантками у Києві: ситуація взята на контроль Омбудсмена

“Уповноваженим ВРУ з прав людини взято на контроль ситуацію із дотриманням прав курсанток Української військово-медичної академії (м. Київ), які постраждали 25 серпня під час дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на території військової частини”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що представник Уповноваженого у справах захисту прав військовослужбовців Олег Чуйко відвідав Національний військово-медичний клінічний центр “Головний військовий клінічний госпіталь”, де потерпілим надають медичну допомогу. За результатами візиту з’ясовано, що постраждалі забезпечені необхідними лікарськими та іншими медичними засобами. Їм надано необхідну медичну допомогу та проведено оперативне втручання. За сприяння Офісу Омбудсмана курсанткам забезпечуватиметься необхідне психологічне супроводження та реабілітація.

“З метою контролю за дотриманням прав військовослужбовців Української військово-медичної академії направлено відповідний запит до Міністерства оборони України щодо вжиття необхідних заходів для забезпечення реалізації їх прав на соціальний та правовий захисту під час здійснення реабілітаційних заходів та відповідного кримінального провадженням за фактом дорожньо-транспортної події”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, стан постраждалих у ДТП слухачів військово-медичної академії залишається важким. Вони забезпечені усіма необхідними медикаментами та продовжують отримувати кваліфіковану медичну допомогу.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждали троє курсанток. За попередньою інформацією, водій, що здійснив наїзд на студенток, перебував у нетверезому стані. 

Як повідомляв УНН, у вівторок в Українській військово-медичній академії сталася ДТП, трьох слухачів-офіцерів медичної служби було травмовано. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,708.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.00
Ethereum
$1,524.81