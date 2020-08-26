ДТП з курсантками у Києві: ситуація взята на контроль Омбудсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини взяла на контроль ситуацію із дотриманням прав курсанток Української військово-медичної академії, які постраждали 25 серпня під час дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмена України.
“Уповноваженим ВРУ з прав людини взято на контроль ситуацію із дотриманням прав курсанток Української військово-медичної академії (м. Київ), які постраждали 25 серпня під час дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на території військової частини”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що представник Уповноваженого у справах захисту прав військовослужбовців Олег Чуйко відвідав Національний військово-медичний клінічний центр “Головний військовий клінічний госпіталь”, де потерпілим надають медичну допомогу. За результатами візиту з’ясовано, що постраждалі забезпечені необхідними лікарськими та іншими медичними засобами. Їм надано необхідну медичну допомогу та проведено оперативне втручання. За сприяння Офісу Омбудсмана курсанткам забезпечуватиметься необхідне психологічне супроводження та реабілітація.
“З метою контролю за дотриманням прав військовослужбовців Української військово-медичної академії направлено відповідний запит до Міністерства оборони України щодо вжиття необхідних заходів для забезпечення реалізації їх прав на соціальний та правовий захисту під час здійснення реабілітаційних заходів та відповідного кримінального провадженням за фактом дорожньо-транспортної події”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, стан постраждалих у ДТП слухачів військово-медичної академії залишається важким. Вони забезпечені усіма необхідними медикаментами та продовжують отримувати кваліфіковану медичну допомогу.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждали троє курсанток. За попередньою інформацією, водій, що здійснив наїзд на студенток, перебував у нетверезому стані.
Як повідомляв УНН, у вівторок в Українській військово-медичній академії сталася ДТП, трьох слухачів-офіцерів медичної служби було травмовано.