ДТП с курсантками в Киеве: ситуация взята на контроль Омбудсмена
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека взяла на контроль ситуацию с соблюдением прав курсанток Украинской военно-медицинской академии, пострадавших 25 августа во время дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена Украины.
"Уполномоченным ВР по правам человека взято на контроль ситуацию с соблюдением прав курсанток Украинской военно-медицинской академии (г. Киев), пострадавших 25 августа во время дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории воинской части", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представитель Уполномоченного по защите прав военнослужащих Олег Чуйко посетил Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь", где пострадавшим оказывают медицинскую помощь. По результатам визита выяснено, что пострадавшие обеспечены необходимыми лекарственными и другими медицинскими средствами. Им оказана необходимая медицинская помощь и проведено оперативное вмешательство. При содействии Офиса омбудсмена курсанткам обеспечиваться необходимое психологическое сопровождение и реабилитация.
"С целью контроля за соблюдением прав военнослужащих Украинской военно-медицинской академии направлен соответствующий запрос в Министерство обороны Украины о принятии необходимых мер для обеспечения реализации их прав на социальную и правовую защиту при осуществлении реабилитационных мероприятий и соответствующего уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия", - добавляется в сообщении.
Напомним, состояние пострадавших в ДТП слушателей военно-медицинской академии остается тяжелым. Они обеспечены всеми необходимыми медикаментами и продолжают получать квалифицированную медицинскую помощь.
Столичная полиция начала уголовное производство по факту ДТП, в котором пострадали три курсантки. По предварительной информации, водитель, совершивший наезд на студенток, находился в нетрезвом состоянии.
Как сообщал УНН, во вторник в Украинской военно-медицинской академии произошло ДТП, трех слушателей-офицеров медицинской службы были травмированы.