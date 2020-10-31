ДТП з курсантами у Києві: справу передано до суду

“Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження скеровано до суду. Винуватцю автопригоди загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, столична поліція почала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якому постраждали три курсантки. Водій, який скоїв наїзд на студенток, знаходився в нетверезому стані.

Так, Шевченківський районний суд Києва відправив під варту майора медичної служби, підозрюваного у вчиненні ДТП, внаслідок якої постраждали курсантки військової медичної академії.

Як повідомляв УНН, в Українській військово-медичній академії відбулося ДТП, трьох слухачів-офіцерів медичної служби було травмовано.

Також повідомлялося, що двом курсанткам, постраждалим в ДТП у Києві, ампутували по одній нозі.