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ДТП з курсантами у Києві: справу передано до суду

ДТП з курсантами у Києві: справу передано до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо майора медичної служби, якого підозрюють у вчиненні ДТП, внаслідок якої постраждали курсантки військової медичної академії. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

“Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження скеровано до суду. Винуватцю автопригоди загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, столична поліція почала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якому постраждали три курсантки. Водій, який скоїв наїзд на студенток, знаходився в нетверезому стані.

Так, Шевченківський районний суд Києва відправив під варту майора медичної служби, підозрюваного у вчиненні ДТП, внаслідок якої постраждали курсантки військової медичної академії. 

Як повідомляв УНН, в Українській військово-медичній академії відбулося ДТП, трьох слухачів-офіцерів медичної служби було травмовано

Також повідомлялося, що двом курсанткам, постраждалим в ДТП у Києві, ампутували по одній нозі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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