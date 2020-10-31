ДТП с курсантами в Киеве: дело передано в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отномешнии майора медицинской службы, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
"Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлены в суд. Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет", - говорится в сообщении.
Напомним, столичная полиция начала уголовное производство по факту ДТП, в котором пострадали три курсантки. Водитель, совершивший наезд на студенток, находился в нетрезвом состоянии.
Так, Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу майора медицинской службы, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии.
Как сообщал УНН, в Украинской военно-медицинской академии произошло ДТП, трех слушателей-офицеров медицинской службы было травмировано.
Также сообщалось, что двум курсанткам, пострадавшим в ДТП в Киеве, ампутировали по одной ноге.