ДТП під Житомиром: суд почав обирати запобіжний захід власнику маршрутки
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 липня. УНН. Корольовський райсуд Житомира почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу власнику автобуса, який напередодні потрапив у масштабне ДТП на трасі Київ-Чоп, передає кореспондент УНН.
Так, прокуратура клопоче про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А сторона захисту наполягає на домашньому арешті.
Сам обвинувачений заявив, що заключення про несправні гальма неправдиві.
Нагадаємо, масштабна ДТП сталася біля с.Глибочиця Житомирської області вранці 20 липня. Через автокатастрофу загинуло 10 людей, ще 9 отримали травми.
Розслідування встановило, що автобус D Volkswagen LT-35 належить жителю Рівненської області, який у порушення Правил дорожнього руху не забезпечив технічний стан транспортного засобу та його обладнання вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також правил технічної експлуатації.