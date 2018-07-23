ДТП под Житомиром: суд начал избирать меру пресечения владельцу маршрутки

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36878 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101407 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123480 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131060 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168672 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153188 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140972 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130440 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180972 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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ДТП под Житомиром: суд начал избирать меру пресечения владельцу маршрутки

ДТП под Житомиром: суд начал избирать меру пресечения владельцу маршрутки

Киев  •  УНН

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ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 июля. УНН. Корольовский райсуд Житомира начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения владельцу автобуса, который накануне попал в масштабное ДТП на трассе Киев-Чоп, передает корреспондент УНН.

Так, прокуратура ходатайствует об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. А сторона защиты настаивает на домашнем аресте.

Сам обвиняемый заявил, что заключение о неисправных тормозах ложные.

Напомним, крупное ДТП произошло около с.Глубочиця Житомирской области утром 20 июля. Из-за автокатастрофы погибли 10 человек, еще 9 получили травмы.

Расследование установило, что автобус D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ровенской области, который в нарушение Правил дорожного движения не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации.

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