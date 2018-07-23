ДТП под Житомиром: суд начал избирать меру пресечения владельцу маршрутки
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 июля. УНН. Корольовский райсуд Житомира начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения владельцу автобуса, который накануне попал в масштабное ДТП на трассе Киев-Чоп, передает корреспондент УНН.
Так, прокуратура ходатайствует об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. А сторона защиты настаивает на домашнем аресте.
Сам обвиняемый заявил, что заключение о неисправных тормозах ложные.
Напомним, крупное ДТП произошло около с.Глубочиця Житомирской области утром 20 июля. Из-за автокатастрофы погибли 10 человек, еще 9 получили травмы.
Расследование установило, что автобус D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ровенской области, который в нарушение Правил дорожного движения не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации.