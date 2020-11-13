ДТП на “острівці безпеки” в Харкові: встановлено ще одного ймовірного винуватця аварії

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Завдяки опрацюванню записів з камер відеоспостереження розташованих на перехресті, де сталася автопригода, у слідства зявилися нові факти стосовно аварії, що сталася нещодавно в Харкові на острівці безпеки. Про це повідомили в пресслужбі поліції Харківщини, передає УНН.

“Опрацювання записів з камер відеоспостереження розташованих на перехресті, де сталася автопригода, допомогло слідчим більш детально відтворити обставини виникнення аварії”, — йдеться в повідомленні

У поліції заявили, що під час роботи із відеозаписами з’ясувалося, що одночасно з транспортним засобом затриманого громадянина Ємена, який пересувався по проспекту Науки в напрямку вулиці Бакуліна, у середній смузі руху прямував автомобіль “Volkswagen Jetta”. На перехресті проспекту Науки та вулиці Бакуліна водій почав здійснювати маневр ліворуч у ліву смугу руху, де їхав “Volkswagen Passat”, після чого і сталася аварія.

На даний час встановлений водій автомобіля “Volkswagen Jetta”. Це харків’янин 1998 року народження. Він допитаний у даному кримінальному провадженні як свідок. Наразі його автомобіль вилучений, оглянутий та поміщений на спеціальний майданчик ГУНП в Харківській області.

“Встановити факт, чи причетний водій автомобіля „VolkswagenJetta“ до вказаної аварії, можливо буде лише після проведення слідчими відповідних слідчих дій, а також експертних досліджень (комплексної автотехнічної та фоноскопічної експертиз)”, — йдеться в заяві поліції.

Нагадаємо, 7 листопада близько 16:00 на перехресті проспекту Науки та вулиці Космічної у Харкові 22-річний водій автомобіля “Volkswagen” не впорався з керуванням та наїхав на групу пішоходів, які знаходилися на острівці безпеки.

Троє потерпілих, серед яких 10-річний хлопчик, були доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. 9 листопада Київський районний суд заарештував підозрюваного із правом внесення застави у розмірі 10 мільйонів 510 тисяч гривень.

На даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Додамо, що після цієї події заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що у закладах вищої освіти відбудуться перевірки щодо успішності та відвідуваності студентів-іноземців.

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