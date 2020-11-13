ДТП на "островке безопасности" в Харькове: установлен еще один предполагаемый виновник аварии

"Обработка записей с камер видеонаблюдения расположенных на перекрестке, где произошло автопроисшествие, помогло следователям более детально воссоздать обстоятельства возникновения аварии", - говорится в сообщении.

В полиции заявили, что во время работы с видеозаписями выяснилось, что одновременно с транспортным средством задержанного гражданина Йемена, который передвигался по проспекту Науки в направлении улицы Бакулина, в средней полосе движения следовал автомобиль "Volkswagen Jetta". На перекрестке проспекта Науки и улицы Бакулина водитель начал совершать маневр налево в левую полосу движения, где ехал "Volkswagen Passat", после чего и произошла авария.

В настоящее время установлен водитель автомобиля "Volkswagen Jetta". Это харьковчанин 1998 года рождения. Он допрошен в данном уголовном производстве в качестве свидетеля. Сейчас его автомобиль изьят, осмотрен и помещен на специальную площадку ГУНП в Харьковской области.

"Установить факт, причастен ли водитель автомобиля "Volkswagen Jetta" к указанной аварии, возможно лишь после проведения следователями соответствующих следственных действий, а также экспертных исследований (комплексной автотехнической и фоноскопической экспертиз)", - говорится в заявлении полиции.

Напомним, 7 ноября около 16:00 на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической в Харькове 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и наехал на группу пешеходов, которые находились на островке безопасности.

Трое пострадавших, среди которых 10-летний мальчик, были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 9 ноября Киевский районный суд арестовал подозреваемого с правом внесения залога в размере 10 млн 510 тыс. гривен.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Добавим, что после этого события заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что в учреждениях высшего образования состоятся проверки успеваемости и посещаемости студентов-иностранцев.