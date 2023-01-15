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ДСНС: у Дніпрі врятовано 38 осіб, з них 6 дітей

Київ • УНН

 • 339771 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. У Дніпрі станом на 01:30 15 січня врятовано 38 осіб (з них 6 дітей). Загинуло 12 осіб (з них 1 дитина), поранено 73 особи (з них 14 дітей). Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.

ДСНС: у Дніпрі врятовано 38 осіб, з них 6 дітей

Цитата

"Продовжується проливання окремих осередків пожеж в завалах. Здійснюється обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку. Встановлено 4 намети ДСНС, та один намет від волонтерів. Забезпечено освітлення місця робіт. Продовжуються роботи з пошуку людей під завалами та роботи з демонтажу небезпечних конструктивних елементів", - йдеться в повідомленні.

Всього до робіт залучено понад 450 осіб та 80 од. техніки, з них від ДСНС - понад 146 осіб та 36 од.

Також залучено 4 кінологічні розрахунки МЦШР ДСНС (м. Ромни) та 20 рятувальників та 4 од. техніки Мобільного рятувального центру ДСНС (м. Київ).

Нагадаємо 

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.

У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.

Кількість поранених внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Дніпрі зросла до 73, загинули 12 людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати тип ракет, яка поцілила по будинку в Дніпрі - Повітряні Сили

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