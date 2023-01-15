ГСЧС: в Днепре спасены 38 человек, из них 6 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Днепре по состоянию на 01:30 15 января спасены 38 человек (из них 6 детей). Погибло 12 человек (из них 1 ребенок), ранены 73 человека (из них 14 детей). Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.
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"Продолжается проливание отдельных очагов пожаров в завалах. Осуществляется обследование поврежденных и уцелевших частей дома. Установлено 4 палатки ГСЧС, и одна палатка от волонтеров. Обеспечено освещение места работ. Продолжаются работы по поиску людей под завалами и работы по демонтажу опасных конструктивных элементов", - говорится в сообщении.
Всего к работам привлечено более 450 человек и 80 ед. техники, из них от ГСЧС - более 146 человек и 36 ед.
Также привлечено 4 кинологических расчета МЦШР ГСЧС (г. Ромны) и 20 спасателей и 4 ед. техники Мобильного спасательного центра ГСЧС (г. Киев).
Напомним
Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.
В Днепре российская ракета попала в жилой дом.
Количество раненых в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре возросло до 73, погибли 12 человек.
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