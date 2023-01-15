ГСЧС: в Днепре спасены 38 человек, из них 6 детей

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"Продолжается проливание отдельных очагов пожаров в завалах. Осуществляется обследование поврежденных и уцелевших частей дома. Установлено 4 палатки ГСЧС, и одна палатка от волонтеров. Обеспечено освещение места работ. Продолжаются работы по поиску людей под завалами и работы по демонтажу опасных конструктивных элементов", - говорится в сообщении.

Всего к работам привлечено более 450 человек и 80 ед. техники, из них от ГСЧС - более 146 человек и 36 ед.

Также привлечено 4 кинологических расчета МЦШР ГСЧС (г. Ромны) и 20 спасателей и 4 ед. техники Мобильного спасательного центра ГСЧС (г. Киев).

Напомним

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.

В Днепре российская ракета попала в жилой дом.

Количество раненых в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре возросло до 73, погибли 12 человек.

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