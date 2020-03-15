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Дружина прем'єра Іспанії заразилася коронавірусом

Дружина прем'єра Іспанії заразилася коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Дружина прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилася коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомила в неділю пресслужба кабінету міністрів, передає УНН.

"Аналізи, проведені в останні години в палаці Монклоа, людям, близьким до прем'єр-міністра, дали позитивний результат у разі його дружини Бегон'ї Гомес, - зазначили у пресслужбі. - Як з Гомес, так і з головою (уряду) все добре, вони залишаються у палаці Монклоа і постійно проходять профілактичні заходи, встановлені органами охорони здоров'я".

У четвер зараження було виявлено у міністра по рівноправності Ірені Монтеро. Після цього тест на коронавірус здали всі члени уряду країни. В результаті захворювання виявили у міністра територіальної політики і державної служби Кароліни Даріас.

У суботу Рада міністрів Іспанії схвалила введення режиму підвищеної готовності через поширення коронавіруса. Це передбачає обмеження пересування мешканців по всій країні, крім випадків крайньої необхідності.

Перший випадок зараження коронавірусом в Іспанії був зафіксований 31 січня, кількість інфікованих різко почала зростати після виявлення локальної спалаху в Італії. За версією МОЗ королівства, до цього моменту було виявлено понад 5,7 тис. випадків зараження, близько 190 осіб померли.

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