Жена премьера Испании заразилась коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Жена премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба кабинета министров, передает УНН.
“Анализы, проведенные в последнее время во дворце Монклоа, людям, близким к премьер-министру, дали положительный результат в случае его жены Бегоньи Гомес, — отметили в пресс-службе. — Как с Гомес, так и с главой (правительства) все хорошо, они остаются во дворце Монклоа и постоянно проходят профилактические мероприятия, установленные органами здравоохранения”.
В четверг заражение было выявлено у министра по равноправию Ирене Монтеро. После этого тест на коронавирус сдали все члены правительства страны. В результате заболевания обнаружили у министра территориальной политики и государственной службы Каролины Дариас.
В субботу Совет министров Испании одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Это предполагает ограничение передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.
Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, количество инфицированных резко начало расти после обнаружения локальной вспышки в Италии. По версии Минздрава королевства, к этому моменту было выявлено более 5,7 тыс. случаев заражения, около 190 человек умерли.
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