Другий день поспіль в Україні фіксується рекорд за кількістю одужалих від COVID-19

"Є приємний рекорд – це кількість одужавших (від COVID-19 - ред.). За минулу добу одужало 8 378 осіб", - сказав Степанов.

Нагадаємо, 4 листопада Степанов повідомляв, що протягом 3 листопада в Україні зафіксовано рекорд одужань від коронавірусної інфекції — 7536 осіб.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 5 листопада зафіксовано вже 430 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — антирекорд третій день поспіль у понад 9,8 тис.