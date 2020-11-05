Другий день поспіль в Україні фіксується рекорд за кількістю одужалих від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Минулої доби в Україні одужало від коронавірусної хвороби COVID-19 8378 пацієнтів, що є рекордом щодо кількості одужалих за одну добу. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Є приємний рекорд – це кількість одужавших (від COVID-19 - ред.). За минулу добу одужало 8 378 осіб", - сказав Степанов.
Нагадаємо, 4 листопада Степанов повідомляв, що протягом 3 листопада в Україні зафіксовано рекорд одужань від коронавірусної інфекції — 7536 осіб.
Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 5 листопада зафіксовано вже 430 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — антирекорд третій день поспіль у понад 9,8 тис.