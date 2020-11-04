Степанов повідомив про рекорд одужань від COVID-19 - за добу понад 7,5 тисячі

“Ви бачите, що достатньо стрімко, ураганними темпами у нас розвивається COVID-19 в країні. Така динаміка спостерігається у всіх, без виключення, країнах Європи. Франція фіксує по 40-50 тисяч захворілих, Польща фіксує по 20 тисяч захворілих. Кожна європейська країна, яка має набагато потужнішу систему охорони здоров'я, й вони працюють на межі своїх можливостей. І Україна не може бути виключенням. У той же час, разом із антирекордом на захворілих, у нас є й приємний рекорд — 7536 людей одужало від такого важкого захворювання як COVID-19”, - зазначив міністр.

Зазначимо, що зафіксовано також і новий добовий антирекорд за захворюваністю - 9 524. Всього в Україні вже понад 420 тисяч людей захворіли на COVID-19.



