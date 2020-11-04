Степанов сообщил о рекорде выздоровлений от COVID-19 - за сутки более 7,5 тысячи

"Вы видите, что достаточно быстро, ураганными темпами у нас развивается COVID-19 в стране. Такая динамика наблюдается во всех без исключения странах Европы. Франция фиксирует по 40-50 тысяч заболевших, Польша фиксирует по 20 тысяч заболевших. Каждая европейская страна, которая имеет гораздо более мощную систему здравоохранения, и они работают на пределе своих возможностей. И Украина не может быть исключением. В то же время, вместе с антирекордом на заболевших, у нас есть и приятный рекорд - 7 536 человек выздоровели от такого тяжелого заболевания, как COVID-19", - отметил министр.

Отметим, что зафиксировано также и новый суточный антирекорд по заболеванию - 9524. Всего в Украине уже более 420 тысяч человек заболели COVID-19.



