Второй день подряд в Украине фиксируется рекорд по количеству выздоровевших от COVID-19

"Есть приятный рекорд - это количество выздоровевших (от COVID-19 - ред.). За минувшие сутки выписаны 8378 человек", - сказал Степанов.

Напомним, 4 ноября Степанов сообщал, что в течение 3 ноября в Украине зафиксировано рекорд выздоровлений от коронавирусной инфекции - 7536 человек.

Как сообщал УНН, в Украине на 8:00 5 ноября зафиксировано уже 430 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд в более чем 9,8 тыс.