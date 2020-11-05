Второй день подряд в Украине фиксируется рекорд по количеству выздоровевших от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. За прошедшие сутки в Украине выздоровели от коронавирусной болезни COVID-19 8378 пациентов, что является рекордом по количеству выздоровевших за одни сутки. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Есть приятный рекорд - это количество выздоровевших (от COVID-19 - ред.). За минувшие сутки выписаны 8378 человек", - сказал Степанов.
Напомним, 4 ноября Степанов сообщал, что в течение 3 ноября в Украине зафиксировано рекорд выздоровлений от коронавирусной инфекции - 7536 человек.
Как сообщал УНН, в Украине на 8:00 5 ноября зафиксировано уже 430 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд в более чем 9,8 тыс.