Другим заступником голови ЦВК став Плукар
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Другим заступником голови Центральної виборчої комісії став член комісії Віталій Плукар, який представляє “Слугу Народу”, передає кореспондент УНН.
Під час першого засідання нових членів Центральної виборчої комісії шляхом таємного голосування, було обрано другого заступником голови ЦВК Віталія Плукаря.
Довідка УНН: Плукар був завідувачем відділу адміністрації п’ятого президента України Петра Порошенка. Також він був членом попереднього складу ЦВК.
Як раніше повідомлялося, заступником голови ЦВК став Дубовик.
Нагадаємо, головою Центральної виборчої комісії став Олег Діденко.
Як повідомлялося раніше, головною метою новообраного ЦВК у провладній партії “Слуга народу” вважають об’єктивність роботи та обіцяють, що “ручною” комісія не буде.
Раніше, 4 жовтня, народні депутати на засіданні Верховної Ради проголосували за призначення всіх 17 членів Центральної виборчої комісії, кандидатури яких вніс Президент України Володимир Зеленський.