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Вторым заместителем главы ЦИК стал Плукар

Киев • УНН

 • 13832 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Вторым заместителем председателя Центральной избирательной комиссии стал член комиссии Виталий Плукар, представляющий “Слугу народа”, передает корреспондент УНН.

Вторым заместителем главы ЦИК стал Плукар

Во время первого заседания новых членов Центральной избирательной комиссии путем тайного голосования был избран второго заместителем председателя ЦИК Виталия Плукаря.

Справка: Плукар был заведующим отделом администрации пятого президента Украины Петра Порошенко. Также он был членом предыдущего состава ЦИК.

Как ранее сообщалось, заместителем председателя ЦИК стал Дубовик.

Напомним, председателем Центральной избирательной комиссии стал Олег Диденко.

Как сообщалось ранее, главной целью новоизбранного ЦИК в провластной партии "Слуга народа" считают объективность работы и обещают, что "ручной" комиссия не будет.

Ранее, 4 октября, народные депутаты на заседании Верховной Рады проголосовали за назначение всех 17 членов Центральной избирательной комиссии, кандидатуры которых внес Президент Украины Владимир Зеленский.

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