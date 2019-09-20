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Друга розмова за два дні: про що говорили Пристайко й Маас

Друга розмова за два дні: про що говорили Пристайко й Маас

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Глави МЗС України та Німеччини Вадим Пристайко і Хайко Маас провели другу телефонну розмову за два дні - йшлося про Нормандський процес. Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив у Twitter, передає УНН.

”Вже друга телефонна розмова міністрів закордонних справ Вадима Пристайка і Хайко Мааса за останні два дні. За допомогою наших німецьких друзів глава МЗС України усіма силами намагається зрушити з мертвої точки Нормандський процес”, - заявив Мельник.

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Як повідомляв УНН, Глава МЗС України Вадим Пристайко напередодні провів телефонну розмову з німецьким колегою Хайко Маасом - обговорювали підготовку до саміту в нормандському форматі.

Українські Національні Новини

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