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Глави МЗС України та Німеччини провели розмову: що відомо

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Глава МЗС України Вадим Пристайко напередодні провів телефонну розмову з німецьким колегою Хайко Маасом - обговорювали підготовку до саміту в нормандському форматі. Про розмову український міністр написав у Twitter, передає УНН.

"З Хайко Маасом ми обговорювали, перш за все, підготовку до саміту в нормандському форматі. Нам потрібна ця контрольна точка для подальшого прогресу, для нашого народу в російських в'язницях і на окупованих територіях", - повідомив міністр.

У той же час про телефонну розмову ще напередодні повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Нова якість українсько-німецького стратегічного партнерства: в один день - відразу дві телефонні розмови міністрів енергетики і закордонних справ", - повідомив він.

Нагадаємо, в середу Пристайко заявив, що планує обговорити нову можливу дату зустрічі в нормандському форматі з керівником зовнішньополітичного відомства Німеччини Хайко Маасом.

Українські Національні Новини

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