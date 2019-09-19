Глави МЗС України та Німеччини провели розмову: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Глава МЗС України Вадим Пристайко напередодні провів телефонну розмову з німецьким колегою Хайко Маасом - обговорювали підготовку до саміту в нормандському форматі. Про розмову український міністр написав у Twitter, передає УНН.
"З Хайко Маасом ми обговорювали, перш за все, підготовку до саміту в нормандському форматі. Нам потрібна ця контрольна точка для подальшого прогресу, для нашого народу в російських в'язницях і на окупованих територіях", - повідомив міністр.
У той же час про телефонну розмову ще напередодні повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
"Нова якість українсько-німецького стратегічного партнерства: в один день - відразу дві телефонні розмови міністрів енергетики і закордонних справ", - повідомив він.
Нагадаємо, в середу Пристайко заявив, що планує обговорити нову можливу дату зустрічі в нормандському форматі з керівником зовнішньополітичного відомства Німеччини Хайко Маасом.