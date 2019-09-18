Пристайко сегодня поговорит о новой дате встречи нормандской четверки с немецким коллегой

“Президент Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера — увы, Российская Федерация, на этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече. Мы в ближайшее время планируем повтор этого подхода всех четырех лидеров, теперь для этого буду общаться с министром иностранных дел Германии”, — отметил Пристайко.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь прогресса в нормандском формате течение полугода.