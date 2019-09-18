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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 60432 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111544 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103375 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110379 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119730 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148317 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148697 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140470 просмотра

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Пристайко сегодня поговорит о новой дате встречи нормандской четверки с немецким коллегой

Пристайко сегодня поговорит о новой дате встречи нормандской четверки с немецким коллегой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко планирует обсудить новую возможную дату встречи в нормандском формате с руководителем внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маасом. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время совместного заседания Комитета по вопросам внешней политики и евроинтеграции, передает корреспондент УНН.

“Президент Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера — увы, Российская Федерация, на этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече. Мы в ближайшее время планируем повтор этого подхода всех четырех лидеров, теперь для этого буду общаться с министром иностранных дел Германии”, — отметил Пристайко.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь прогресса в нормандском формате течение полугода.

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