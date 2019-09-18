Пристайко сьогодні поговорить про нову дату зустрічі нормандської четвірки з німецьким колегою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко планує обговорити нову можливу дату зустрічі у нормандському форматі із керівником зовнішньополітичного відомства Німеччини Хайко Маас. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільного засідання Комітету з питань зовнішньої політики та євроінтеграції, передає кореспондент УНН.
“Президент Зеленський був готовий зустрітися, і ця зустріч мала відбутися вчора — на жаль, Російська Федерація, цього разу з технічних причин, не змогла взяти участь, хоча і французька, і німецька делегації були готові до цієї зустрічі. Ми найближчим часом плануємо повтор цього підходу всіх чотирьох лідерів, я сьогодні для цього буду спілкуватись із міністром закордонних справ Німеччини”, — зазначив Пристайко.
Нагадаємо, очільник МЗС України Вадим Пристайко розповів, що Президент України Володимир Зеленський хоче досягти прогресу у нормандському форматі протягом півроку.