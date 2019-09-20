Вторая беседа за два дня: о чем говорили Пристайко и Маас

"Уже второй телефонный разговор министров иностранных дел Вадима Пристайко и Хайко Мааса за последние два дня. С помощью наших немецких друзей глава МИД Украины всеми силами пытается сдвинуть с мертвой точки Нормандский процесс", - заявил Мельник.

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Как сообщал УНН, глава МИД Украины Вадим Пристайко накануне провел телефонный разговор с немецким коллегой Хайко Маасом - обсуждали подготовку к саммиту в нормандском формате.