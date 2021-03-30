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Друга людина в Україні завершила вакцинацію проти COVID-19 - Степанов

Друга людина в Україні завершила вакцинацію проти COVID-19 - Степанов

Київ • УНН

 • 11682 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. В Україні 29 березня ще одна людина отримала другу дозу вакцини Covishield від AstraZeneca, таким чином завершивши вакцинацію проти COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"14 433 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 березня 2021 року в Україні, з них отримали 1 дозу – 14 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа", - написав міністр.

Деталі

За інформацію Степанова, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 212 898 людей, з них отримали 1 дозу – 212 896 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 2 особи.

Щеплення проводилось 152 мобільними бригадами з імунізації та 656 пунктами щеплення.

Станом на 29 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 371 406 людей, повідомив Степанов.

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,662 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 29 березня, - 10,5 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Госпіталізацій за добу, менше як вчора, але майже 2,6 тисячі.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Українські Національні Новини

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