Друга людина в Україні завершила вакцинацію проти COVID-19 - Степанов

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"14 433 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 березня 2021 року в Україні, з них отримали 1 дозу – 14 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа", - написав міністр.

Деталі

За інформацію Степанова, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 212 898 людей, з них отримали 1 дозу – 212 896 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 2 особи.

Щеплення проводилось 152 мобільними бригадами з імунізації та 656 пунктами щеплення.

Станом на 29 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 371 406 людей, повідомив Степанов.

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,662 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 29 березня, - 10,5 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Госпіталізацій за добу, менше як вчора, але майже 2,6 тисячі.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.