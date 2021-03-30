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Второй человек в Украине завершил вакцинацию против COVID-19 - Степанов

Второй человек в Украине завершил вакцинацию против COVID-19 - Степанов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. В Украине 29 марта еще один человек получил вторую дозу вакцины Covishield от AstraZeneca, таким образом завершив вакцинацию против COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"14 433 человека привито против COVID-19 за сутки 29 марта 2021 года в Украине, из них получили 1 дозу - 14 432 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек", - написал министр.

Детали

По информации Степанова, с начала прививочной кампании в Украине привито 212 898 человек, из них получили 1 дозу - 212 896 человек, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы - 2 человека.

Прививки проводились 152 мобильными бригадами по иммунизации и 656 пунктами прививки.

По состоянию на 29 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 371 406 человек, сообщил Степанов.

Дополнение

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,662 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 29 марта, - 10,5 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Госпитализаций в сутки меньше, чем вчера, но почти 2,6 тысячи.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

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