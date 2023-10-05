Дрони СБУ вночі атакували курську область: без світла залишились важливі військові об’єкти ворога - джерела
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Безпілотники Служби безпеки України атакували електропідстанції у курській області у ніч на 5 жовтня, до них були підключені військові об’єкти рф, повідомили УНН джерела в СБУ.
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«СБУ «оновила» графіки відключень у Курській області. Атака дронів СБУ залишила без електроенергії важливі військові об’єкти», - заявило джерело в СБУ.
Деталі
За інформацією наших джерел, сьогоднішній блекаут в курській області відбувся в рамках «підготовки» військ окупантів до осінньо-зимового періоду.
Військові об’єкти рф були підключені до електропідстанції у населених пунктах суджа, любімовка та глушково курської області. Саме її і атакували дронами Служби безпеки України.
«Як наслідок – російські військові починають активно переймати минулорічний досвід українців, коли електроенергії не було по кілька діб», - вказало джерело.
Доповнення
Це вже не перший блекаут у курській області від СБУ. Попередній був 29, а до цього - 26 вересня. Тоді також уразили електропідстанції, від яких живилися важливі військові об‘єкти росіян. Загалом, Служба безпеки організувала вже 7 подібних атак на ворожу інфраструктуру.
Нагадаємо
губернатор курської області роман старовойт заявляв, що вночі одразу три райони області рф були атаковані безпілотниками.