Дроны СБУ ночью атаковали курскую область: без света остались важные военные объекты врага - источники
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Беспилотники Службы безопасности Украины атаковали электроподстанции в курской области в ночь на 5 октября, к ним были подключены военные объекты рф, сообщили УНН источники в СБУ.
Цитата
«СБУ «обновила» графики отключений в курской области. Атака дронов СБУ оставила без электроэнергии важные военные объекты, - заявил источник в СБУ.
Детали
По информации наших источников, сегодняшний блэкаут в курской области состоялся в рамках «подготовки» войск оккупантов к осенне-зимнему периоду.
Военные объекты рф были подключены к электроподстанции в населенных пунктах суджа, любимовка и глушково курской области. Именно ее и атаковали дронами Службы безопасности Украины.
«Как следствие – российские военные начинают активно перенимать прошлогодний опыт украинцев, когда электроэнергии не было по несколько суток», - указал источник.
Дополнение
Это уже не первый блэкаут в Курской области от СБУ. Предыдущий был 29, а до этого - 26 сентября. Тогда также поразили электроподстанции, от которых питались важные военные объекты россиян. В общем, Служба безопасности организовала уже 7 подобных атак на вражескую инфраструктуру.
Напомним
губернатор курской области роман старовойт заявлял, что ночью сразу три района области рф были атакованы беспилотниками.