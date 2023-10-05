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Дроны СБУ ночью атаковали курскую область: без света остались важные военные объекты врага - источники

Дроны СБУ ночью атаковали курскую область: без света остались важные военные объекты врага - источники

Киев • УНН

 • 482404 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Беспилотники Службы безопасности Украины атаковали электроподстанции в курской области в ночь на 5 октября, к ним были подключены военные объекты рф, сообщили УНН источники в СБУ.

Цитата

«СБУ «обновила» графики отключений в курской области. Атака дронов СБУ оставила без электроэнергии важные военные объекты, - заявил источник в СБУ.

Детали

По информации наших источников, сегодняшний блэкаут в курской области состоялся в рамках «подготовки» войск оккупантов к осенне-зимнему периоду.

Военные объекты рф были подключены к электроподстанции в населенных пунктах суджа, любимовка и глушково курской области. Именно ее и атаковали дронами Службы безопасности Украины.

«Как следствие – российские военные начинают активно перенимать прошлогодний опыт украинцев, когда электроэнергии не было по несколько суток», - указал источник.

Дополнение

Это уже не первый блэкаут в Курской области от СБУ. Предыдущий был 29, а до этого - 26 сентября. Тогда также поразили электроподстанции, от которых питались важные военные объекты россиян. В общем, Служба безопасности организовала уже 7 подобных атак на вражескую инфраструктуру.

Напомним

губернатор курской области роман старовойт заявлял, что ночью сразу три района области рф были атакованы беспилотниками.

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