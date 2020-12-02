ДРК - не "ДНР": Кислиця порекомендував уважно читати програму ООН і остерігатись пранкерів

“В РБ ООН сьогодні на порядку денному важливе, хоча і лише одне питання, Операція з підтримання миру в ДРК. Для тих у кого міопія або інші вади, якщо комусь здалося, що “ДРК” це “ДНР”, то мова йде про Демократичну Республіку Конго. Щодо пранкерських версій дивись YouTube в Runet”, - написав Сергій Кислиця.

Зазначимо, що офіційні представники Російської Федерації та низка російських ЗМІ поширили інформацію, що сьогодні вперше участь у засіданні Ради Безпеки ООН візьмуть представники "ЛНР" та "ДНР”.

“Якщо вас заманили приєднатись розмовами в ООН про “ДНР”..., то рекомендую спершу перевірити програму роботи Радбезу ООН. Сьогодні мова йтиме про ДРК, а для всіх інших абревіатур переключайтесь на розваги у Runet, але остерігайтесь російського “Вована”, який сумнозвісний у ООН щодо розіграшів над дипломатами на неіснуючих територіях”, - зазначив Сергій Кислиця у Facebook.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна разом із партнерами зірвала спробу легітимізувати представників ОРДЛО шляхом виступу представників так званих "Л/ДНР" на засіданні Ради Безпеки ООН.

Також нагадаємо, що українська делегація у Тристоронній контактній групі заявила, що спроба легітимізувати представників ОРДЛО шляхом виступу представників так званих "Л/ДНР" на засіданні Ради Безпеки ООН, означає, що особи, які відповідають у РФ за зовнішню політику, розуміють ступінь своєї відповідальності за лише часткове виконання, і можливий зрив минулорічних домовленостей у Парижі на вищому рівні у "нормандському форматі".