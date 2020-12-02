ДРК - не "ДНР": Кислица порекомендовал внимательно читать программу ООН и остерегаться пранкеров

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Киев  •  УНН

 • 16355 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что сегодня Совет Безопасности Организации Объединенных Наций рассматривает вопросы мира в Демократической Республике Конго, и это не "ДНР", как могли подумать пользователи Runet. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"В СБ ООН сегодня на повестке дня важный, хотя и только один вопрос, Операция по поддержанию мира в ДРК. Для тех у кого миопия или другие недостатки, если кому-то показалось, что "ДРК" это "ДНР", то речь идет о Демократической Республике Конго. Пранкерские версии смотри YouTube в Runet", - написал Сергей Кислица.

Отметим, что официальные представители Российской Федерации и ряд российских СМИ распространили информацию, что сегодня впервые участие в заседании Совета Безопасности ООН примут представители "ЛНР" и "ДНР".

"Если вас заманили присоединиться к разговору в ООН о "ДНР"..., то рекомендую сначала проверить программу работы Совбеза ООН. Сегодня речь пойдет о ДРК, а для всех остальных аббревиатур переключайтесь на развлечения в Runet, но остерегайтесь российского "Вована", который печально в ООН по розыгрышам над дипломатами на несуществующих территориях", - отметил Сергей Кислица в Facebook.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вместе с партнерами сорвала попытку легитимизировать представителей ОРДЛО путем выступления представителей так называемых "Л/ДНР" на заседании Совета Безопасности ООН.

Также напомним, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе заявила, что попытка легитимизировать представителей ОРДЛО путем выступления представителей так называемых "Л/ДНР" на заседании Совета Безопасности ООН, означает, что лица, отвечающие в РФ за внешнюю политику, понимают степень своей ответственности за только частичное исполнение, и возможный срыв прошлогодних договоренностей в Париже на высшем уровне в "нормандском формате".

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