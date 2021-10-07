ДПСУ проводить внутрішнє розслідування через виїзд Саакашвілі, низку посадовців усунуто

Цитата

“У ситуації з громадянином України М. Саакашвілі Державною прикордонною службою України дійсно проводиться службова перевірка. Розслідуються обставини його виїзду з України та факт перетину державного кордону. Детально перевіряється вся інформація, у який спосіб він виїхав за межі України”, — сказав прессекретар.

“На даний час низка посадових осіб Південного регіонального управління на час розслідування та висновків усунуті від виконання службових обов’язків”, — додав він.

Контекст

1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент країни Міхеіл Саакашвілі був затриманий у Грузії. Саакашвілі приїхав до Грузії через 8 років після еміграції.

Після затримання Саакашвілі помістили в колонію Руставі.

Українська влада відреагувала на це, адже Саакашвілі має українське громадянство. МЗС запросило керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання Саакашвілі. 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні поінформував МЗС про це.

Президент Володимир Зеленський заявив, що він постійно займається поверненням українських громадян на батьківщину, тому Саакашвілі це також стосується.

4 жовтня Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії відвідала український консул. Його стан — задовільний, скарг не висловлював. У той же день стало відомо, що Саакашвілі оголосив голодування.

Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи. Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.