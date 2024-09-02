ДПС у липні заблокувала податкових накладних на 4,5 млрд грн - нардеп

Податківці тільки у липні заблокували податкових накладних на 4,5 млрд грн, що на 10% більше ніж у червні. Це призвело до витрачання зайвих часу, сил та ресурсів представниками бізнесу. У кінцевому рахунку підприємцям розблокували документів на майже 4 млрд грн. Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, пише УНН.

"Щодо блокування ПН/РК (податкових накладних/розрахунків коригування – ред.). У липні 23 тис. платників (15% до тих, які подавали ПН/РК на реєстрацію) було заблоковано 262 тис. ПН/РК на суму ПДВ 4,5 млрд грн, при цьому порівняно з червнем збільшилась:

- кількість платників - на 8%;

- кількість заблокованих ПН/РК - на 10%,

- сума ПДВ - на 3%", - повідомила Южаніна у своєму Telegram-каналі.

За її даними, 19 тисяч платників подали копії документів для розблокування 200 тисяч податкових накладних (+31% до червня) на суму 3,9 млрд грн. Южаніна уточнила, що 17 тисячам платників за результатами рішень комісій ДПС були зареєстровані зупинені раніше 170 тисяч податкових накладних та розрахунків коригування (+13% до червня) на суму 3 млрд грн.

Крім того, за даними нардепа, після виключення платника з переліку ризикових у липні автоматично зареєстровано зупинені 89 тис. податкових документів на суму ПДВ 316 млн грн від 259 платників. За рішенням суду в липні 577 платникам було зареєстровано 4 146 податкових накладних та розрахунків коригування на суму ПДВ 615 млн грн.

"Загалом за 7 місяців 2024 року було заблоковано 1,4 млн податкових накладних та розрахунків коригування, з яких 1 млн ПН/РК (71%) пізніше були розблоковані податківцями, а це значить що в середньому кожного місяця 18 тис. платників витрачали свій час та ресурси на те, щоб довести податківцям право на реєстрацію ПН/РК", - резюмувала Южаніна.

Нагадаємо

УНН у червні повідомляв, що почалася нова хвиля блокування податкових накладних – інструменту, який голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев вигадав для посилення тиску на бізнес.

Блокування податкових накладних - одна з основних проблем, на яку скаржаться українські підприємці у сфері адміністрування податків. Загалом же, як вказувалося у статистиці Ради бізнес-омбудсмена, у третьому кварталі 2023 року 57% скарг від представників бізнесу стосувалися податкових питань. На думку народного депутата Михайла Цимбалюка, блокування податкових накладних стало серйозною проблемою, що загрожує національній безпеці України, оскільки зупиняє діяльність підприємств та порушує економічні операції.

Як зазначив бізнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема в бізнесу навіть не в рівні податків, а в стилі адміністрування. Окрім того, він додав, що податкова і митниця 90-94% справ програють у судах – або у першій інстанції або в апеляції у Верховному Суді.

На думку експертів, така ситуація з судами свідчить про зловживання податківцями своїми повноваженнями, адже суди розбивають ці рішення. Дехто, як от економічний аналітик Павло Себастьянович, прямо називає це "схемами".

Серед основних таких схем він називає фіктивний експорт, реєстрацію фіктивного ПДВ від фіктивних компаній, експорт товарів за фіктивними документами з фіктивним ПДВ і повернення вже реального ПДВ, скрутки, блокування податкових накладних, надання статусу ризикового підприємству і організація тіньових схем зі зняття цього статусу.

Член Ради Асоціації платників податків Дмитро Олексієнко вважає, що за такою політикою адміністрування стоїть народний депутат, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, адже без його відома у ДПС не ухвалюються жодні важливі рішення. І він фактично керує податковою через свого колишнього помічника Євгена Сокура.

Водночас сам Гетманцев назвав свою діяльність щодо податкової – "парламентським контролем". Він також відкинув звинувачення про те, що перебирає на себе повноваження виконавчої влади, вказавши, що просто допомагає підприємцям.