ГНС в июле заблокировала налоговых накладных на 4,5 млрд грн - нардеп

Налоговики только в июле заблокировали налоговых накладных на 4,5 млрд грн, что на 10% больше чем в июне. Это привело к трате лишних времени, сил и ресурсов представителями бизнеса. В конечном счете предпринимателям разблокировали документов на почти 4 млрд грн. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, пишет УНН.

"Относительно блокировки НН/РК (налоговых накладных/расчетов корректировки - ред.). В июле 23 тыс. плательщиков (15% к тем, которые подавали НН/РК на регистрацию) было заблокировано 262 тыс. НН/РК на сумму НДС 4,5 млрд грн, при этом по сравнению с июнем увеличилась:

- количество плательщиков - на 8%;

- количество заблокированных НН/РК - на 10%,

- сумма НДС - на 3%", - сообщила Южанина в своем Telegram-канале.

По ее данным, 19 тысяч плательщиков подали копии документов для разблокировки 200 тысяч налоговых накладных (+31% к июню) на сумму 3,9 млрд грн. Южанина уточнила, что 17 тысячам плательщиков по результатам решений комиссий ГНС были зарегистрированы остановленные ранее 170 тысяч налоговых накладных и расчетов корректировки (+13% к июню) на сумму 3 млрд грн.

Кроме того, по данным нардепа, после исключения плательщика из перечня рисковых в июле автоматически зарегистрированы остановленные 89 тыс. налоговых документов на сумму НДС 316 млн грн от 259 плательщиков. По решению суда в июле 577 плательщикам было зарегистрировано 4 146 налоговых накладных и расчетов корректировки на сумму НДС 615 млн грн.

"Всего за 7 месяцев 2024 года было заблокировано 1,4 млн налоговых накладных и расчетов корректировки, из которых 1 млн НН/РК (71%) позже были разблокированы налоговиками, а это значит, что в среднем каждый месяц 18 тыс. плательщиков тратили свое время и ресурсы на то, чтобы доказать налоговикам право на регистрацию НН/РК", - резюмировала Южанина.

Напомним

УНН в июне сообщал, что началась новая волна блокировки налоговых накладных - инструмента, который глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев придумал для усиления давления на бизнес.

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывалось в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов. По мнению народного депутата Михаила Цимбалюка, блокирование налоговых накладных стало серьезной проблемой, которая угрожает национальной безопасности Украины, поскольку останавливает деятельность предприятий и нарушает экономические операции.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.