Доведеться піклуватись про московитів: Буданов розповів, що чекає на тих, хто втомився від війни за кордоном

Ті, хто перебуваючи за кордоном втомився від України, доведеться піклуватись про московитів, коли вони прийдуть займати їхні власні території.

Про це в інтерв’ю Le Monde заявив очільник ГУР Кирило Буданов, передає УНН з посиланням на пресслужбу ГУР.

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Тим, хто за кордоном вважає, що втомився від України, доведеться піклуватись про московитів, коли вони прийдуть займати їхні власні території

За його словами, економічний сектор України потребує підтримки, аби гарантувати стабільність держави.

Війна почалась 10 років тому, повномасштабне вторгнення триває з 2022 року. Втома проявляється як на індивідуальному, так і на суспільному рівнях. Я не критикую, це цілком пояснюване явище. Головне - знайти рішення, і ми їх вчасно знайшли