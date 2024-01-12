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Доведеться піклуватись про московитів: Буданов розповів, що чекає на тих, хто втомився від війни за кордоном

Доведеться піклуватись про московитів: Буданов розповів, що чекає на тих, хто втомився від війни за кордоном

Київ • УНН

 • 23837 перегляди

Буданов попереджає, що ті, хто за кордоном втомився від ситуації в Україні, повинні готуватися до зустрічі з московитами на власній землі, і наголошує на необхідності економічної підтримки.

Ті, хто перебуваючи за кордоном втомився від України, доведеться піклуватись про московитів, коли вони прийдуть займати їхні власні території.

Про це в інтерв’ю Le Monde заявив очільник ГУР Кирило Буданов, передає УНН з посиланням на пресслужбу ГУР.

Деталі

Тим, хто за кордоном вважає, що втомився від України, доведеться піклуватись про московитів, коли вони прийдуть займати їхні власні території

 - сказав Буданов.

За його словами, економічний сектор України потребує підтримки, аби гарантувати стабільність держави.

Війна почалась 10 років тому, повномасштабне вторгнення триває з 2022 року. Втома проявляється як на індивідуальному, так і на суспільному рівнях. Я не критикую, це цілком пояснюване явище. Головне - знайти рішення, і ми їх вчасно знайшли

- додав Буданов.

Нагадаємо

Зеленський звернувся до чоловіків, які нелегально покинули Україну під час війни, наголосивши на їхньому обов'язку або служити в армії, або підтримувати країну, сплачуючи податки.

Павло Башинський

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