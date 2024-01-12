Придется заботиться о московитах: Буданов рассказал, что ждет тех, кто устал от войны за рубежом

Те, кто находясь за границей устал от Украины, придется заботиться о московитах, когда они придут занимать их собственные территории.

Об этом в интервью Le Monde заявил глава ГУР Кирилл Буданов, передает УНН с ссылкой на пресс-службу ГУР.

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Тем, кто за рубежом считает, что устал от Украины, придется заботиться о московитах, когда они придут занимать их собственные территории - сказал Буданов.

По его словам, экономический сектор Украины нуждается в поддержке, чтобы гарантировать стабильность государства.

Война началась 10 лет назад, полномасштабное вторжение продолжается с 2022 года. Усталость проявляется как на индивидуальном, так и на общественном уровнях. Я не критикую, это вполне объяснимое явление. Главное - найти решения, и мы их вовремя нашли - добавил Буданов.

Напомним,

Зеленский обратился к мужчинам, которые нелегально покинули Украину во время войны, отметив их обязанность либо служить в армии, либо поддерживать страну, платя налоги.