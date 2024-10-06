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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
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The Washington Post

Дощі та помірна хмарність: синоптики розповіли про погоду на 7 жовтня

Київ • УНН

 • 27243 перегляди

У понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями та дощами. Температура вночі 7-17°, вдень 11-27°, з найвищими показниками у східних областях.

Дощі та помірна хмарність: синоптики розповіли про погоду на 7 жовтня

Новий тиждень в Україні почнеться з хмарної та прохолодної погоди. Завтра опади очікується майже на всій території країни. Про це заявили в Укргідрометцентрі, передає УНН.

Деталі

Синоптики обіцяють, що у понеділок по всій Україні буде хмарно з проясненнями.

Прогноз погоди в Україні на добу 7 жовтня. Дощі, у південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях місцями значні дощі, грози, в західних та східних областях невеликий дощ

- кажуть в Укргідрометцентрі.

Вітер очікується переважно західний, у східних областях південний, 7-12 м/с.

Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 7-12°, вдень 11-16°.

На решті території вночі 12-17°, вдень 16- 21°, у східних областях 22-27°.

Нагадаємо

У понеділок на Київщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями та дощ. Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°, у Києві вночі близько 10°, вдень 12-14°.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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