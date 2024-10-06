Дожди и умеренная облачность: синоптики рассказали о погоде на 7 октября

Новая неделя в Украине начнется с облачной и прохладной погоды. Завтра осадки ожидается почти на всей территории страны. Об этом заявили в Укргидрометцентре, передает УНН.

Детали

Синоптики обещают, что в понедельник по всей Украине будет облачно с прояснениями.

Прогноз погоды в Украине на сутки 7 октября. Дожди, в южных, центральных, Черниговской и Сумской областях местами значительные дожди, грозы, в западных и восточных областях небольшой дождь - говорят в Укргидрометцентре.

Ветер ожидается преимущественно западный, в восточных областях южный, 7-12 м/с.

Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 7-12°, днем 11-16°.

На остальной территории ночью 12-17°, днем 16- 21°, в восточных областях 22-27°.

Напомним,

В понедельник на Киевщине прогнозируют облачную погоду с прояснениями и дождь. Температура ночью 7-12°, днем 11-16°, в Киеве ночью около 10°, днем 12-14°.