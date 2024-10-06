Дожди и умеренная облачность: синоптики рассказали о погоде на 7 октября
Киев • УНН
В понедельник в Украине будет облачно с прояснениями и дождями. Температура ночью 7-17°, днем 11-27°, с самыми высокими показателями в восточных областях.
Новая неделя в Украине начнется с облачной и прохладной погоды. Завтра осадки ожидается почти на всей территории страны. Об этом заявили в Укргидрометцентре, передает УНН.
Детали
Синоптики обещают, что в понедельник по всей Украине будет облачно с прояснениями.
Прогноз погоды в Украине на сутки 7 октября. Дожди, в южных, центральных, Черниговской и Сумской областях местами значительные дожди, грозы, в западных и восточных областях небольшой дождь
Ветер ожидается преимущественно западный, в восточных областях южный, 7-12 м/с.
Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 7-12°, днем 11-16°.
На остальной территории ночью 12-17°, днем 16- 21°, в восточных областях 22-27°.
Напомним,
В понедельник на Киевщине прогнозируют облачную погоду с прояснениями и дождь. Температура ночью 7-12°, днем 11-16°, в Киеве ночью около 10°, днем 12-14°.